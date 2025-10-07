Αθηνά Οικονομάκου: Απαντά για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – «Δεν προλαβαίνουμε για το 2025»

Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει μια περίοδο απόλυτης προσωπικής ευτυχίας στο πλευρό του νέου της συντρόφου, Μπρούνο Τσερέλα. Η ηθοποιός και επιτυχημένη επιχειρηματίας, μετά τον πρόσφατο χωρισμό της, φαίνεται να έχει βρει ξανά τον έρωτα, ο οποίος τροφοδοτείται από μια σχέση που εξελίσσεται σε δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και η δημοσιογράφος Ελένη Παπαδόγια συνάντησαν τη γνωστή ηθοποιό σε ένα κοσμικό event. Φυσικά, οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στην προσωπική της ζωή και τον γάμο της με τον Ιταλό μπασκετμπολίστα.

«Χαρούμενα πάνε τα ταξίδια μας! Το έχουμε συνηθίσει το πήγαινε -έλα, μου αρέσει, το απολαμβάνω. Αλλιώς δεν θα το έκανα, έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου μόνο πράγματα που αγαπώ, αλλιώς δεν τα κάνω. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν αρνητικά σχόλια απλά κάποιες φορές πρέπει να υπάρξει και ένα όριο, το οποίο οι άνθρωποι υπερβαίνουν χωρίς η έγκρισή σου», απάντησε αρχικά η ηθοποιός.

Και συνέχισε λέγοντας: «Με τη στάση μου, δείχνω τι άνθρωπος είμαι και τι επιτρέπω. Τα σχόλια τα αρνητικά θα υπάρχουν, όπως υπάρχουν και τα θετικά που είναι πολλαπλάσια».

«Στην Ελλάδα είναι το σπίτι και η οικογένεια μας. Εδώ είναι η βάση μας, απλά ο Μπρούνο πηγαινοέρχεται στο Μιλάνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το 2025 τελειώνει, δεν προλαβαίνουμε για γάμο!», αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: