Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν του αξίζει του Μπρούνο να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα»

Η Αθηνά Οικονομάκου φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, όπου μοιράστηκε λεπτομέρειες για την καθημερινότητά της και τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στην προσωπική της ζωή, εστιάζοντας στον τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τον έρωτα.

Σχετικά με την έντονη δημόσια προβολή της σχέσης της, εξήγησε πως η στάση της πηγάζει από τον βαθύ σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφει για τον σύντροφό της. Τόνισε μάλιστα πως δεν βρίσκει κανέναν λόγο να τον κρύβει, καθώς επιθυμεί να τιμά τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή της με ειλικρίνεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου: «Πριν από 20 χρόνια ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες – Ο δρόμος μέχρι εδώ ήταν μακρύς»

Όλα όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου

«Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που δεν του αξίζει κιόλας να τον κρύψω. Να τον κρύψω; Καθόλου. Δεν θα του το έκανα ποτέ. Τον τιμώ, τον σέβομαι και τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου, όπως με έχει κι αυτός. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να τον κάνω να αισθανθεί ότι ντρέπομαι. Γιατί δεν ντρέπομαι, είμαι πολύ περήφανη», τόνισε η ηθοποιός.

«Έχω μια βελτιωμένη έκδοση OCD πια. Με τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δουλειά και κάπως τα έχω καταφέρει να μην μου δημιουργεί εμπόδιο. Θα δω το κάδρο το στραβό. Το λάθος το βλέπω κατευθείαν. Και δεν μπορώ να πάρω το μάτι μου από αυτό. Με το που φτάσω στο δωμάτιο, θα ανοίξω τη βαλίτσα, θα τα τακτοποιήσω όλα και μετά θα απολαύσω τις διακοπές. Δεν μπορώ να ’χω τη βαλίτσα εκεί και να παίρνω ένα-ένα», παραδέχθηκε η Αθηνά Οικονομάκου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: