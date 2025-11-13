Αθηνά Αφαλίδου: «Έναν χρόνο μετά τον γάμο μας, ο σύζυγός μου διαγνώστηκε στο 4ο στάδιο του καρκίνου»

Σε μία συνέντευξη-εξομολόγηση που προκάλεσε συγκίνηση, η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Αθηνά Αφαλίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την εφιαλτική περιπέτεια υγείας που βίωσε ο σύζυγός της.

Με βαθιά ειλικρίνεια, η Αθηνά Αφαλίδου αποκάλυψε τη δύσκολη περίοδο που πέρασε η ίδια και ο σύζυγός της, όταν εκείνος διαγνώστηκε με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο. Το σοκ ήταν διπλό, καθώς η σκληρή διάγνωση ήρθε λίγο καιρό μετά τον γάμο του ζευγαριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα όσα είπε η Αθηνά Αφαλίδου

«Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου έναν χρόνο, ίσως και λιγότερο από χρόνο απ’ όταν παντρευτήκαμε. Το ότι εγώ δεν σταμάτησα να δουλεύω εκτός από βιοποριστικούς λόγους είναι γιατί ήθελα να του δείξω ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα», αποκάλυψε αρχικά η ίδια.

«Ο δικός μου τρόπος για να επιβιώνω, το να κάνω το σκοτάδι της ζωής μου γέλιο, ξεκίνησε πρώτα από την ανάγκη τη δική μου την προσωπική να μην βυθιστώ σε αυτό. Ήταν μια δύσκολη δοκιμασία», είπε επίσης η Αθηνά Αφαλίδου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: