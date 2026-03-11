Ask Ioannina: Ο χωρισμός του viral ζευγαριού για τον «Αφυπνιστή» που “έριξε” το ελληνικό διαδίκτυο

Η υπόθεση του «χωρισμού» των Ask Ioannina, που κυριαρχεί στο ελληνικό διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται πως αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα —αν και αμφιλεγόμενα— κόλπα που έχουν γίνει ποτέ στο ελληνικό YouTube για να κερδίσουν προβολές.

Έχει χωρίσει τελικά το viral ζευγάρι;

Η όλη ιστορία άρχισε όταν οι «γατούληδες» ξεκίνησαν να συνεργάζονται σε σκετσάκια μαζί με τον TikToker Αφυπνιστή. Ο συγκεκριμένος content creator, γνωστός για το περιεχόμενό του περί εγκράτειας και απλής ζωής, υποτίθεται ότι ήταν σε σχέση μαζί με την «γατούλα».

Πριν από μερικές μέρες, η «γατούλα» εμφανίστηκε μόνη της στο TikTok, σε ένα live που ξεπέρασε τους 40.000 θεατές. Εκεί, με δάκρυα στα μάτια, περιέγραφε μια σχέση εξάρτησης 5 ετών με τον «γατούλη», λέγοντας ότι έχανε το οξυγόνο της μακριά του.

Η συνέχεια δόθηκε στο συνδρομητικό κανάλι τους στο YouTube, όπου σε ένα μεγάλης διάρκειας live, ο «γατούλης» εμφανίστηκε σε συνεργασία με τον Hayate να μιλάει για την συγχώρεση.

Mέσα από τα live τους, έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι δεν μένει πια στα Γιάννενα, καθώς οι γονείς τους δεν συμφωνούν με την επανασύνδεση.

Πλέον βρίσκονται σε Airbnb στη Θεσσαλονίκη, ψάχνοντας για νέα στέγη και υποσχόμενοι μια στροφή σε «κοινωφελές» περιεχόμενο, αφήνοντας πίσω τα αηδιαστικά challenges που τους έκαναν ευρέως γνωστούς.

Κι εκεί που το ίντερνετ είχε πάρει φωτιά και οι followers τους μιλούσαν για οριστικό χωρισμό, το θρίλερ έληξε με ένα plot twist που θα ζήλευαν και οι πιο επιτυχημένοι σεναριογράφοι.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε ξανά αγκαλιασμένο, με τον «γατούλη» να παραδέχεται πως οι αντιδράσεις του ήταν κάπως… τραβηγμένες.

Στο πιο πρόσφατο live που έκαναν, εμφανίστηκαν πάλι μαζί, ενώ το live έκλεισε με γλυκόλογα, ευχές και υποσχέσεις ότι η σχέση τους θα πάει από το καλό στο καλύτερο.

Μόνο εκείνοι γνωρίζουν ποια είναι η πραγματική αλήθεια για την σχέση τους ή αν όλο αυτό ήταν ένα καλοστημένο σενάριο για να κερδίσουν χρήματα και περισσότερες προβολές στα βίντεό τους στα social media.