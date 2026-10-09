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LIFESTYLE

Ασημίνα Χατζηανδρέου: “Με τον Χρήστο Δάντη τσακωνόμαστε καθημερινά – Εκείνος κάνει πίσω”

"Ανέκαθεν ήθελα να κάνω παιδάκι, μελλοντικά"

Ασημίνα Χατζηανδρέου: “Με τον Χρήστο Δάντη τσακωνόμαστε καθημερινά – Εκείνος κάνει πίσω”
DEBATER NEWSROOM

Η Ασημίνα Χατζηανδρέου μίλησε για τη σχέση της με τον Χρήστο Δάντη, το ενδεχόμενο να παντρευτούν, αλλά και την επιθυμία της να γίνει μητέρα, στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day”, το πρωί της Πέμπτης (8/10). Η πρώην παίκτρια του Survivor αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον γνωστό τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας πως η σχέση τους δεν έχει περάσει ποτέ κάποια σοβαρή κρίση.

“Είναι ένας άνθρωπος που μου έχει σταθεί πάρα πολύ. Και να χωρίσουμε, που λέει ο λόγος, θα είναι ένας άνθρωπος που θα μιλάω πάντα γι’ αυτόν”, ανέφερε αρχικά η Ασημίνα Χατζηανδρέου. “Δεν έχει περάσει κρίση η σχέση μας. Καθημερινά τσακωνόμαστε για του σπιτιού πράγματα και μετά είμαστε μια χαρά. Εκείνος κάνει πίσω, εγώ είμαι φουλ εγωίστρια”, συμπλήρωσε στη συνέχεια.

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Όσο για το ενδεχόμενο να παντρευτούν, η ίδια ξεκαθάρισε: “Ο γάμος δεν είναι στα σχέδιά μας. Δεν το ακούω αυτή την περίοδο καθόλου. Έχω το δαχτυλίδι του, είμαι μαζί του, μια χαρά… Είμαστε αρραβωνιασμένοι”. Ανέκαθεν ήθελα να κάνω παιδάκι, μελλοντικά”, δήλωσε η Ασημίνα Χατζηανδρέου.

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