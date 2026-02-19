Άρης Μουγκοπέτρος: Ξανά στο χειρουργείο για 7η φορά – Η κρίσιμη επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί

Σε έναν αδιάκοπο αγώνα για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος εννέα μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, ετοιμάζεται να περάσει για έβδομη φορά την πόρτα του χειρουργείου.

Ο γνωστός μουσικός συνεχίζει να ανεβαίνει τον δικό του «Γολγοθά», δίνοντας μια δύσκολη μάχη με στόχο να επιστρέψει στην κανονικότητα και τη μεγάλη του αγάπη, το κλαρίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Άρης Μουγκοπέτρος: Συγκινεί παίζοντας κλαρίνο με δύο δάχτυλα – Το βίντεο-μάθημα ζωής (vid)

Η κρίσιμη επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί

Με ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram, ο ίδιος ενημέρωσε τους ακολούθους του για τη νέα επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Τη δύσκολη αυτή αποστολή έχει αναλάβει η εξειδικευμένη ομάδα Μικροχειρουργικής με επικεφαλής τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, τον διακεκριμένο γιατρό που πρόσφατα χειρούργησε και τη Μαρέβα Μητσοτάκη.

Παρά τις δυσκολίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος παραδίδει μαθήματα ψυχικής δύναμης, δηλώνοντας αποφασισμένος να κερδίσει το στοίχημα της επιστροφής στη μουσική σκηνή.

«Για 7η φορά μέσα σε 9μιση μήνες μπαίνω πάλι στο χειρουργείο. Ελπίζω και ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία φορά. Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στον στόχο μας. Αφήνω το χέρι μου στα καλύτερα χέρια και αυτά είναι του κ. Εμμανουήλ Φανδρίδη, αλλά και όλης της υπέροχης ομάδας του, της Μικροχειρουργικής στο ΚΑΤ, οι οποίοι κάνουν μία απίστευτα μεγάλη δουλειά. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θέλω τη θετική σας ενέργεια και την αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου στο Instagram: