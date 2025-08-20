Άριελ Κωνσταντινίδη για τον πρώην σύντροφό της: «Δεν θα ήθελα να εξαρτηθώ από έναν άνδρα»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη παραχώρησε μια πολύ όμορφη συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη στα parapolitika.gr. Η ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη γέννηση της κόρης της, τις προκλήσεις που πέρασε, αλλά και την απόφασή της να μην επιλέξει το παραδοσιακό πλαίσιο του συντρόφου και του γάμου.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν έχω λόγια γι’ αυτό που αισθάνθηκα και αισθάνομαι, είναι κάτι μαγικό. Ήθελα να βιώσω τη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού. Είχα… συνεννοηθεί με την μπέμπα, μου έστειλε τα κατάλληλα μηνύματα ότι είναι έτοιμη, είχαν αρχίσει οι συσπάσεις. Έπρεπε όμως τελικά να κάνω καισαρική, γιατί υπήρξε αναγκαιότητα, είχε τυλιχθεί με το λώρο της, αλλά όλα καλά», είπε αρχικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Και συνέχισε λέγοντας: «Μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό, το θήλυ. Άρρεν και θήλυ. Είναι ένα παιδί θηλυκό και θέλω να είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, ό,τι στόχους, ό,τι επιθυμεί. Θέλω να έχει την ελευθερία της και να ξέρει ότι δεν μπορεί κανένας να τη σταματήσει. Δεν υπάρχει ηλικία, δεν υπάρχει όριο».

«Για την κάθε γυναίκα είναι μία πολύ ξεχωριστή ιστορία και ένας ξεχωριστός δρόμος και απόφαση. Εγώ με το παράδειγμά μου δεν με ενδιαφέρει να εξαρτηθώ από μία «κατάλληλη» σχέση, μία «κόλαση» με την έννοια της ασυμβατότητας, που ξαφνικά μετά είμαστε δύο άνθρωποι που θέλουν άλλα πράγματα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

