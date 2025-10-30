Αριάνα Γκράντε: Αποχαιρέτησε τα ξανθά μαλλιά της και τα έβαψε καστανά – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

Η Αριάνα Γκράντε έκανε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της, επιλέγοντας να επιστρέψει στο κλασικό καστανό χρώμα των μαλλιών που σημάδεψε τα πρώτα της βήματα. Η pop star αποχαιρέτησε το signature ξανθό που υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια για τις ανάγκες των κινηματογραφικών της ρόλων, σηματοδοτώντας μια ανανεωτική επιστροφή στο φυσικό της στυλ.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η Αριάνα Γκράντε αποκάλυψε τη μεταμόρφωση στους εκατομμύρια followers της μέσω ανάρτησης στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωσή της μάλιστα είχε κινηματογραφική χροιά, καθώς χρησιμοποίησε μία χαρακτηριστική φράση της Γκλίντα, του χαρακτήρα που υποδύεται στην επερχόμενη ταινία «Wicked».

«Χαίρεσαι που με βλέπεις, έτσι δεν είναι;», έγραψε, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Να θυμίσουμε ότι η Αριάνα Γκράντε είχε βάψει τα μαλλιά της ξανθά το 2022, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής του «Wicked», της οποίας το δεύτερο μέρος θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Με αυτή την αλλαγή, η σταρ φαίνεται να θέλει να επιστρέφει στη φυσική της λάμψη και την εικόνα που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο επιδραστικές και αναγνωρίσιμες παρουσίες της παγκόσμιας pop σκηνής.