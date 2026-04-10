Αργύρης Αγγέλου: «Τώρα απολαμβάνω πολύ την επικοινωνία με τον κόσμο, τότε σε έπνιγε»

Στο περιοδικό «Λοιπόν» μίλησε ο Αργύρης Αγγέλου για τη σχέση που είχε με το κοινό, ιδίως την περίοδο της έντονης δημοφιλίας του «Παρά Πέντε».

Ο Αργύρης Αγγέλου μίλησε για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον πιο ουσιαστικά την αγάπη του κοινού, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα social media, θέτοντας ξεκάθαρα όρια ανάμεσα στην προσωπική του ζωή και την τοξικότητα που μπορεί να υπάρχει στο διαδίκτυο.

Ο κόσμος, φαντάζομαι, σας δείχνει την αγάπη του. Το απολαμβάνετε αυτό το κομμάτι;

Μου αρέσει πάρα πολύ η τηλεόραση και ο τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Απολαμβάνω πολύ την επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί τώρα είναι η ουσία αυτής της διαδικασίας. Τότε υπήρχε μια υπερβολή που καμιά φορά σε έπνιγε.

Τώρα που τα πράγματα έχουν πάρει τη θέση τους -το «Παρά Πέντε» επιβίωσε στον χρόνο, όπως και οι «Σαββατογεννημένες»- ο κόσμος σε αγαπάει πιο ουσιαστικά και είναι πολύ συγκινητικό. Τώρα το χαίρομαι, τότε δεν είμαι σίγουρος αν το χαιρόμουν όπως του έπρεπε. Στο «Παρά Πέντε» ήταν ακραία ακόμα και η αγάπη του κόσμου. Θυμάμαι ότι βρίσκανε τα τηλέφωνά μας και μας έπαιρναν στις 03:00 το βράδυ.

Η ανθρωποφαγία που υπάρχει στα social media σας επηρεάζει;

Όχι, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τα block. Ο λογαριασμός μου απευθύνεται σε κάποιον που θέλει να με γνωρίσει και να γνωρίσει τη δουλειά μου. Αν δεν θέλει, τον βγάζω από τη δύσκολη θέση! Γενικά τα social μου τα χρησιμοποιώ πολύ για τη δουλειά μου, το κομμάτι προσωπική ζωή και κλειδαρότρυπα μπορεί να υπάρξει μια περίοδος που το επιτρέπω να συμβαίνει, αλλά με ένα όριο.

Συνήθως η κλειδαρότρυπά μου είναι η κουζίνα μου και άντε το καλοκαίρι να ανεβάσω κάτι από κάποια παραλία. Μέχρι εκεί. Ξέρει κάποιος ότι αν θέλει να συνυπάρχουμε στο διαδίκτυο θα ξέρει ότι θα δει το κομμάτι της δουλειάς μου και τα παρασκήνια αυτής.