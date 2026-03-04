Αντζελίνα Τζολί: Παραμένει single μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ

Η Αντζελίνα Τζολί έχει επιλέξει να είναι μόνη της, σε αντίθεση με τον Μπραντ Πιτ ο οποίος μετά το διαζύγιο τους έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με όσα γράφει το περιοδικό People, από όταν αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Μπραντ Πιτ, η Αντζελίνα Τζολί δεν έχει βάλει κάποιον σύντροφο στη ζωή της. Η προσοχή της ήταν στραμμένη στην ανατροφή των έξι παιδιών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άτομο από το περιβάλλον της Τζολί μίλησε στο περιοδικό και είπε: «Η Άντζι ήταν εξαιρετικά απασχολημένη και συγκεντρωμένη τα τελευταία χρόνια. Τα ραντεβού δεν ήταν σημαντικά για εκείνη. Δεν είχε κάποιον σύντροφο». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ουσιαστικά είναι μόνη μητέρα από το διαζύγιο και μετά, οπότε εκεί έχει επικεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της».

Μέχρι στιγμής τα παιδιά της φαίνεται να αποτελούν την προτεραιότητα της. «Λατρεύει τον ρόλο της ως μητέρα και θέλει πάντα να βεβαιώνεται ότι όλοι προοδεύουν. Φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά», συμπλήρωσε η πηγή.

Η γνωριμία της Αντζελίνα Τζολί με τον Μπραντ Πιτ έγινε το 2005 στα γυρίσματα της ταινίας «Mr & Mrs Smith».

Πέρασαν περίπου δέκα χρόνια πριν οι δύο σταρ επισημοποιήσουν τη σχέση τους, η οποία κατέληξε σε ένα πολυσυζητημένο διαζύγιο το 2019.