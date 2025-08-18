Αντρέας Γεωργίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, 31 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο Αντρέας Γεωργίου τίμησε τη μνήμη της μητέρας του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο γνωστός σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος, δημοσίευσε μια φωτογραφία της, αποτίοντας φόρο τιμής στο πρόσωπο που έχασε πριν από 31 χρόνια, όταν εκείνος ήταν μόλις 12 ετών.

Ο Αντρέας Γεωργίου έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την απώλεια της μητέρας του, μια απώλεια που σημάδεψε την παιδική του ηλικία και τον καθόρισε ως άνθρωπο. Η δημόσια αυτή κίνηση έρχεται να επιβεβαιώσει το πόσο βαθιά τον έχει επηρεάσει ο θάνατός της, καθώς το κενό που άφησε παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο.

Η ανάρτηση του Αντρέα Γεωργίου

Σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, ο Αντρέας Γεωργίου μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία της μητέρας του στο Instagram, γιορτάζοντας τα 31 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.

«Έχασα τη μαμά μου από Aids όταν ήμουν 12 ετών. Δεν ήταν εύκολο. Η μητέρα μου ήταν φορέας την εποχή που δεν υπήρχε προστασία. Είχα έναν πατέρα καλλονό, πολύ ωραίος άντρας, ήταν πάντα έξω γιατί ήταν ψαράς και έπρεπε να φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Τον ιό τον έφερε ο μπαμπάς μου στο σπίτι. Και όταν ανακάλυψε ότι έφερε τον ιό στο σπίτι και κόλλησε τη μητέρα μου, ήταν σαν να έπεσε μια βόμβα στο σπίτι μας», έχει δηλώσει στο παρελθόν.