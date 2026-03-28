Αντώνης Ρέμος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στην Μαρινέλλα – «Θα σε αγαπώ για πάντα»

Ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτησε με ανάρτησή του την Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα του Σαββάτου 28/3.

Συγκεκριμένα, ο διάσημος τραγουδιστής ανήρτησε μια φωτογραφία που έχει αγκαλιά την Μαρινέλλα γράφοντας πως «σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου».

Η σχέση του τραγουδιστή με την Μαρινέλλα είχε ξεπεράσει τα στενά όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν αναπτύξει μια βαθιά φιλία και αμοιβαίο σεβασμό τα τελευταία χρόνια, συνεργαζόμενοι σε πολλές επιτυχημένες μουσικές παραστάσεις και συναυλίες.

Η Μαρινέλλα έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια τον θαυμασμό της για το ταλέντο και την προσωπικότητα του Αντώνη Ρέμου, ενώ και ο ίδιος έχει αναγνωρίσει την τεράστια επιρροή της στην καριέρα του.