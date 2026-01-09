Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Η νέα του επιτυχία μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο views στο YouTube

Το νέο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου με τίτλο «Δευτέρα» σημειώνει σαρωτική επιτυχία, έχοντας ήδη ξεπεράσει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου προβολών στο YouTube. Η δυναμική μπαλάντα του δημοφιλούς καλλιτέχνη έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού, κατακτώντας τις κορυφαίες θέσεις των τάσεων και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του κυριαρχία στην ελληνική μουσική σκηνή.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση από την εταιρεία του

Ο Αντώνης Ρέμος χαρίζει ακόμα μία μεγάλη και συναρπαστική επιτυχία, τη «Δευτέρα», που από την πρώτη στιγμή έχει αγαπηθεί θερμά από το κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Αντώνης Ρέμος: Ετοιμάζει μια χλιδάτη συναυλία στο Ντουμπάι – Οι τιμές για μια θέση στο λαμπερό σόου

Η «Δευτέρα», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από σχεδόν ένα μήνα, αποτελεί σταθεράένα από τα πιο trending videos στο ελληνικό YouTube μετρώντας πάνω από 1 εκατομμύριο views και διατηρεί διαρκώς ανοδική πορεία.

Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει στο Spotify όπου αυτή τη στιγμή μετρά πάνω από 700.000 streams, καθώς και τα ραδιόφωνα όπου μπήκε αμέσως στο top10 των charts, ενώ είναι viral στα social media με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να αποτελεί πλέον σλόγκαν.

Μάλιστα, πριν από λίγες εβδομάδες καθήλωσε ακόμα και το γαλλικό τηλεοπτικό κοινό, όταν ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στο Παρίσι και έκανε on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα τραγουδώντας τη «Δευτέρα» στο πλατό της εκπομπής του, σε μία εμφάνιση που προκάλεσε ενθουσιασμό και κολακευτικά σχόλια, αλλά και επιβεβαίωσε τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

Με τη «Δευτέρα», το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο album που ετοιμάζει, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής χαρίζει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά του τραγούδια και videos. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης.

Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka. Το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βρείτε τη «Δευτέρα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Antonis-Remos-Deutera