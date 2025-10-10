Αντιγόνη Κουλουκάκου: Τέλος η ηθοποιός από την «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα (pic)

Καταιγιστικές εξελίξεις και ένας μεγάλος αποχαιρετισμός αναμένονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του Mega, «Η Γη της Ελιάς». Η ηθοποιός Αντιγόνη Κουλουκάκου, η οποία υποδύεται την «Ιουλία», δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση του ρόλου της στον 5ο και τελευταίο κύκλο της σειράς.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε από κοινού με τον συμπρωταγωνιστή της, Πασχάλη Τσαρούχα (Στάθης), δείχνει τους δύο ηθοποιούς ιδιαίτερα φορτισμένους συναισθηματικά. Η Αντιγόνη Κουλουκάκου απευθύνεται στον συνάδελφό της, δίνοντάς του ένα φιλί και γράφοντας «Τίτλοι τέλους».

Η ανάρτηση αυτή σηματοδοτεί το τέλος εποχής για τον ρόλο της «Ιουλίας» και την πολυσυζητημένη της σχέση με τον «Στάθη».

Υπενθυμίζεται ότι ο 5ος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του Mega υπόσχεται ένταση, πάθος και ηθικά διλήμματα. Οι ήρωες κινούνται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο, όπου παλιές πληγές ανοίγουν ξανά και οι ισορροπίες διαταράσσονται, απαιτώντας δύσκολες αποφάσεις.

Η ανάρτηση της ηθοποιού στο Instagram: