Ανθή Βούλγαρη: «Στην αρχή δεν έδινα καμία σημασία στον Κώστα – Τώρα το καλοκαίρι τα… βρήκαμε»

Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές που έφερε η γέννηση του γιου της στη σχέση της με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, και εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια πώς άλλαξαν οι ισορροπίες στο ζευγάρι.

Η Ανθή Βούλγαρη παραδέχτηκε ότι, αμέσως μετά τον ερχομό του παιδιού τους, η προσοχή της ήταν αποκλειστικά στραμμένη στον γιο της, με αποτέλεσμα να παραμελήσει τον σύζυγό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ανθή Βούλγαρη: «Λύγισε» στον αέρα της εκπομπής της – «Πώς ήταν το παιδάκι πέρσι και πώς είναι φέτος»

«Έχουν έρθει πολλές συγκρούσεις στο σπίτι. Με τη μαμά μου κυρίως. Και με τον Κώστα στην αρχή που μου έλεγε ότι είμαι υπερβολική και υπεπροστατευτική. Τώρα έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Επειδή έτυχε με την κολλητή μου να είμαστε μαζί σε ενδιαφέρουσα και γεννήσαμε σχεδόν μαζί, η Χριστίνα είναι στο τρίτο της παιδί, με βοήθησε πάρα πολύ να ξεκλειδώσω…», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Και συνέχισε λέγοντας: «Στην αρχή δεν πολυέδινα σημασία στον Κώστα. Δεν υπήρχε ο Κώστας πουθενά, ήμουν πάνω στο μωρό. Τώρα το καλοκαίρι το βρήκαμε. Θα το ξαναπώ, οι σύντροφοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ο μπαμπάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα σταθεί στη μαμά… Αλλάζει, ξενυχτάει, έχει μπει κι αυτός σε αυτή τη ρουτίνα».

«Τώρα τον βλέπω, είμαστε καλά. Εκείνος μια χαρά τα έκανε, απλά εγώ είχα μάτια μόνο για το μωρό, και τώρα δηλαδή. Μπαίνει σε άλλο πλαίσιο η σχέση. Από δυο, γίναμε τρεις και από σύντροφοι έχουμε γίνει και γονείς και πρέπει να ξανασυστηθούμε τώρα ως γονείς», τόνισε η Ανθή Βούλγαρη.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: