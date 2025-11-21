Άννα Βίσση: Παρουσιάζει την «Εξαίρεση» και συνεχίζει το σερί των μεγάλων επιτυχιών της (vid)

Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση, επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τον τίτλο της, παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι με τίτλο «Εξαίρεση», το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο hit στην ήδη θρυλική καριέρα της.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση για το νέο τραγούδι της

Η Άννα Βίσση παρουσιάζει την «Εξαίρεση», που κυκλοφορεί από την Panik Gold και συνεχίζει το σερί των μεγάλων επιτυχιών της που ακούγονται με πάθος.



Η «Εξαίρεση» είναι μια avant garde ρούμπα, ένα δυνατό μουσικό κράμα όπως εκείνα που η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας καθιέρωσαν τη δεκαετία του ‘90, κάνοντας τάση που διαρκεί μέχρι σήμερα.



Το τραγούδι «ντύνεται» με ένα υψηλής και ιδιαίτερης αισθητικής music video, σε παραγωγή της D&A Productions που σκηνοθέτησε η Kassandra Powell.



Μέσα από την κινηματογραφική παραγωγή μεταφέρεται η ιστορία μιας πανίσχυρης και δυναμικής γυναίκας η οποία κάνει μια και μοναδική «Εξαίρεση», για τον έρωτα, σπάζοντας τα όρια, τους κανόνες και τη λογική.



Παράλληλα αυτή την περίοδο η Άννα Βίσση προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο «Hotel Ερμού», που ξεκινούν στις 5 Δεκεμβρίου, συμπληρώνοντας 10 χρόνια ασταμάτητης επιτυχίας στις νύχτες της Αθήνας.



Βρείτε το «Εξαίρεση» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/exairesi