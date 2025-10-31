Άννα Θεοδωρίδη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση του γιου της – «Ο Light είναι πολύ καλός μπαμπάς»

Σε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους βρίσκονται ο γνωστός ράπερ Light και η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη. Το ζευγάρι, στις 27 Σεπτεμβρίου, υποδέχθηκε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά του, ένα υγιέστατο αγοράκι, και έκτοτε πλέει σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της νέας του οικογενειακής ζωής.

Περίπου έναν μήνα μετά τη γέννηση του γιου τους, η Άννα Θεοδωρίδη έκανε τις πρώτες δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου μοιράστηκε το πώς βιώνουν οι δυο τους τις πρώτες μέρες ως νέοι γονείς.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. O Chris είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι πρώτα από όλα σύντροφος και μπαμπάς πλέον. Είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή όντως, το θέλαμε και οι δύο πάρα πολύ. οπότε τώρα που το έχουμε κιόλας και είναι καλά στην υγεία του, είμαστε τέλεια στη σχέση μας, το μωρό είναι τέλειο, όντως είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος», είπε αρχικά η Άννα Θεοδωρίδη.

Και πρόσθεσε: «Δεν λέω σε ποιον μοιάζει πιο πολύ, δεν θέλω. Εννοείται έχω άγχος, πρώτη φορά γίνομαι μαμά, έχω ένα μωρό, θέλω να είναι καλά στην υγεία του, έχω το φυσιολογικό άγχος. Πίστευα ότι θα έχω περισσότερο αλλά τελικά δεν έχω τόσο πλέον».

«Νόμιζα ότι θα φοβάμαι μη πάθει τίποτα στο δευτερόλεπτο, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι έτσι. Είναι φοβερό μωρό, είμαι πολύ τυχερή όντως, κοιμάται. Είναι ενός μήνα το μωρό δεν ακούει τίποτα», συμπλήρωσε η Άννα Θεοδωρίδη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: