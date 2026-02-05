Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Αποκάλυψε ότι πάσχει από μια σπάνια ασθένεια – «Είχα πολύ έντονους πόνους»

Σε μια εκ βαθέων αποκάλυψη για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει προχώρησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026.

Η δημοφιλής ηθοποιός εξομολογήθηκε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή πως εδώ και έναν χρόνο γνωρίζει πλέον την αιτία των αφόρητων πόνων που την ταλαιπωρούσαν επί σειρά ετών, καθώς διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, ένα αυτοάνοσο νόσημα που επηρέασε δραματικά την καθημερινότητά της.

Όπως περιέγραψε η ηθοποιός, οι πόνοι είχαν εξαπλωθεί σε όλο της το σώμα, από τον αυχένα μέχρι τα πόδια, περιορίζοντας αισθητά την κινητικότητά της.

«Εγώ πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που λέγεται αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Για πολύ καιρό, κάποια χρόνια, είχα πάρα πολύ έντονους πόνους. Σε όλο το σώμα. Δηλαδή αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη, όλο το σώμα, από τον αυχένα μέχρι και τα πόδια κάτω», είπε αρχικά η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Και συνέχισε λέγοντας: «Οι πόνοι χειροτέρευαν, χειροτέρευαν, χειροτέρευαν μέχρι που άρχισα να μην μπορώ να κάνω πράγματα. Με επηρέαζε πραγματικά στην καθημερινότητα. Μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Δεν μπορούσα να γυρίσω, δεν μπορούσα να σκύψω, δεν μπορούσα να βάλω παπούτσια».

«Παίρνεις αγωγή, αγωγή. Παίρνεις κάποια φάρμακα που λέγονται βιολογικοί παράγοντες. Είναι αγωγή χρόνια. Δεν έχει σχέση με την ηλικία. Ειδικά αυτό το αυτοάνοσο συνήθως χτυπάει νέα αγόρια. Ένιωσα τεράστια ανακούφιση όταν ήρθε η διάγνωση, γιατί φοβήθηκα πάρα πολύ μήπως μου πουν για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα», ανέφερε σε άλλο σημείο η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

