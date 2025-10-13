Άννα Κυριακού: Το σπαρακτικό «αντίο» του γιου της με την τελευταία της φωτογραφία (pics)

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της σπουδαίας Άννας Κυριακού, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα, 13 Οκτωβρίου, σε ηλικία 96 ετών. Η «θεία Μπεμπέκα» από την εμβληματική σειρά «Οι 3 Χάριτες», μια ηθοποιός με αριστοκρατικό ήθος και πολύχρονη συνεργασία με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, θέλησε να την αποχαιρετήσει δημόσια με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση μέσα από το προφίλ του στο Facebook.

Ο Χρήστος Αποστολίδης, με λόγια καρδιάς, έγραψε το δικό του γλυκό και σπαρακτικό «αντίο» στην αγαπημένη του μητέρα:

«Αγαπημένη μου μανούλα, καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωση. Εκπλήρωσες το όνειρο ζωής σου και έφυγες ήρεμη και ευχαριστημένη όπως το επιθυμούσες. Με αγάπη από όλους που σε γνώρισαν. Ήσουν και θα είσαι πάντα υπέροχη», έγραψε ο Χρήστος Αποστολίδης στο Facebook.

Η ανάρτηση του Χρήστου Αποστολίδη στο Facebook: