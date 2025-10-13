Άννα Κυριακού: Η Finos Film αποχαιρέτησε την ηθοποιό με ένα συγκινητικό βίντεο

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Άννας Κυριακού, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου.

«Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, την Άννα Κυριακού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, τη γλυκύτητα και τη σιωπηλή της συνέπεια – αυτά τα σπάνια στοιχεία που χαρίζουν διαχρονικότητα. Η Φίνος Φιλμ ήταν ένα από τα πρώτα της καλλιτεχνικά «σπίτια» αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην πιο εμβληματική ταινία του σινεμά, τον “Μεθύστακα” του Γιώργου Τζαβέλλα, πλάι στον Ορέστη Μακρή.

Ευρέως γνωστή κινηματογραφικά έγινε ως σύζυγος του Υπουργού Φερέκη (Παντελής Ζερβός) στην ταινία “Ζητείται Ψεύτης” με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Όλοι μας, όμως, θα την θυμόμαστε ως την δραστήρια θεία “Μπεμπέκα” από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “Οι Τρεις Χάριτες”.

Σύζυγος, θεία ή φίλη, η Άννα Κυριακού έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε. Και αυτή της η παρουσία, ακριβώς επειδή δεν κραύγαζε, άφησε τον πιο ήσυχο αλλά βαθύ απόηχο στις μνήμες μας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιο της Χρήστο Αποστολίδη και τους οικείους της. Αντίο Άννα», γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Finos Film.

H κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού θα γίνει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ποια ήταν η Άννα Κυριακού

Η Άννα Κυριακού υπήρξε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της ελληνικής υποκριτικής, με μια καριέρα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.

Αν και το βιογραφικό της περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές συνεργασίες και απαιτητικούς ρόλους, η τηλεόραση την καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου μέσα από τη θρυλική σειρά «Τρεις Χάριτες». Ο ρόλος της ως η «θεία Μπεμπέκα», η αδελφή με τον αυστηρό και αριστοκρατικό αέρα, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της ελληνικής τηλεοπτικής κωμωδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αείμνηστη ηθοποιός ήταν παντρεμένη ε τον γνωστό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο είχε αποκτήσει έναν γιο, τον Χρήστο Αποστολίδη. Ο Χρήστος Αποστολίδης είναι πολιτικός μηχανικός και διετέλεσε μάλιστα Πρόεδρος της Ελληνικής Mensa (Mensa) για αρκετά χρόνια.