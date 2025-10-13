Άννα Κυριακού: Δείτε την τελευταία φωτογραφία της θρυλικής μπεμπέκας

Η αγαπημένη ηθοποιός Άννα Κυριακού, η αξέχαστη «θεία Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία και μια βαθιά συγκίνηση στο κοινό.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες δείχνει τη θρυλική ηθοποιό στο τέλος της ζωής της — ήρεμη, χαμογελαστή και γεμάτη καλοσύνη. Το βλέμμα της παραμένει ζωντανό, όπως τότε που σκόρπιζε γέλιο και φως στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη.

Η Άννα Κυριακού υπήρξε μία από τις πιο γλυκές και διακριτικές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Με σεμνότητα, ευγένεια και αφοσίωση στην τέχνη της, άφησε πίσω της ρόλους που αγαπήθηκαν και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Η τελευταία της εικόνα, γεμάτη χαμόγελο και γαλήνη, θυμίζει σε όλους πως οι πραγματικοί καλλιτέχνες μένουν για πάντα ζωντανοί μέσα από το φως που χάρισαν στους άλλους.