Άννα Κουτσαφτίκη: «Φέτος αρνήθηκα όλες τις προτάσεις που μου έγιναν – Μου βγήκαν κάποια θέματα υγείας» 

Στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα, είπαμε;» βρέθηκε καλεσμένη η Άννα Κουτσαφτίκη, σε μια συζήτηση με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Ζωή Κρονάκη, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11.04), μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να κάνει ένα επαγγελματικό διάλειμμα κατά τη φετινή σεζόν, επιλέγοντας συνειδητά να απέχει για περίπου οκτώ μήνες, προκειμένου να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και στην προσωπική της ζωή.

Όπως ανέφερε, παρότι απέρριψε αρκετές επαγγελματικές προτάσεις, ένιωσε την ανάγκη να δώσει προτεραιότητα στις δικές της ανάγκες, παρά το άγχος που της προκάλεσε η αβεβαιότητα για το μέλλον αλλά και οι οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής.

Η ίδια περιέγραψε ότι τις πρώτες ημέρες δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στη νέα καθημερινότητα, καθώς ο οργανισμός της είχε συνηθίσει σε έντονους ρυθμούς και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά την περίοδο αυτή αντιμετώπισε και κάποια ζητήματα υγείας, τα οποία όμως δεν ήταν σοβαρά, χαρακτηρίζοντας συνολικά την εμπειρία της ως ιδιαίτερα θετική και αναζωογονητική.

Τέλος, αναφέρθηκε στον χρόνο που μπόρεσε να αφιερώσει στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στην κόρη της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καθημερινής παρουσίας του γονέα στη ζωή του παιδιού, ακόμη και μέσα από απλές στιγμές στο σπίτι.