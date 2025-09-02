Ανδρέας Γεωργίου: Πόζαρε αγκαλιά με τη νεογέννητη κορούλα του – «Και κάπως έτσι γίναμε 3»

Μια διπλή γιορτή γιόρτασε ο Ανδρέας Γεωργίου και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον γάμο τους, η make up artist δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια άκρως τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός ποζάρει αγκαλιά με τη νεογέννητη κορούλα του.

Το ζευγάρι, που απέκτησε το πρώτο του παιδί πριν από λίγες ημέρες, γιόρτασε την επέτειό του τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου με τον πιο όμορφο τρόπο.

Η Σιμώνη Χριστοδούλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια φωτογραφία από τον γάμο τους, αλλά και ένα δεύτερο στιγμιότυπο που κέρδισε τις εντυπώσεις και στο οποίο ο Ανδρέας Γεωργίου φαίνεται ξαπλωμένος, να ταΐζει με το μπιμπερό την κόρη του.

«Και κάπως έτσι γίναμε 3. Χαρούμενη επέτειο μωρό μου» έγραψε η Σιμώνη Χριστοδούλου στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αποκαλύπτοντας την απόλυτη ευτυχία που βιώνει η οικογένειά τους.

Δείτε την ανάρτηση της Σιμώνης Χριστοδούλου: