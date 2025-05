Έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες, οι αγαπημένες αδελφές Owens ετοιμάζονται να ρίξουν και πάλι τα ξόρκια τους στη μεγάλη οθόνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Warner Bros, το σίκουελ «Practical Magic 2», θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι βραβευμένες με Όσκαρ πρωταγωνίστριες Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) και Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman), επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους των αδελφών Sally και Gillian Owens, αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Practical Magic 2» θα κυκλοφορήσει την ίδια ημερομηνία στις αίθουσες με την νέα ταινία του Ζακ Κρέγκερ (Zach Cregger), «Resident Evil» από τη Sony. Η Warner Bros διατηρούσε την 18η Σεπτεμβρίου ως «κενή» ημερομηνία για μια νέα της παραγωγή, η οποία πλέον αποκαλύφθηκε όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter.

