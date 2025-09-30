Αλέξης Παππάς: Έτοιμος για το επόμενο βήμα στη σχέση του με την Ίριδα Δούλου; Τι απαντά για τον γάμο

Ο Αλέξης Παππάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Δευτέρα (29/9), απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και, πιο συγκεκριμένα, την εξέλιξη της σχέσης του με τη σύντροφό του, Ίριδα Δούλου.

Ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος είναι ζευγάρι με την πρώην διαγωνιζόμενη ριάλιτι εδώ και αρκετούς μήνες, κλήθηκε να σχολιάσει αν έχει έρθει η ώρα για το επόμενο βήμα και αν υπάρχουν σχέδια για επισημοποίηση, όπως ένας γάμος.

«Βρίσκομαι σε μια πολύ καλή φάση της ζωής μου, απολαμβάνω τις στιγμές με τη σύντροφό μου. Πραγματικά είναι μοναδικές και η Ίρις είναι ένα μοναδικό παιδί. Μη τη ματιάσω, μια χαρά είμαστε. Στο τραπέζι έχει πέσει μέχρι στιγμής μόνο… φαγητό και όχι θέμα επισημοποίησης. Ζούμε μαζί, περνάμε πολύ ωραία. Όταν έρθει αυτή η στιγμή θα το μάθετε. Δεν είναι στα σχέδια μου αλλά ποτέ δεν με φόβιζε η ιδέα του γάμου», απάντησε αρχικά ο Αλέξης Παππάς.

«Έχω υπάρξει στην τηλεόραση για την προσωπική μου ζωή και μάλιστα ένα διάστημα σας είχα ζαλίσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι στη δημόσια εικόνα, θα ακούσεις διάφορες απόψεις», απάντησε ο ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: