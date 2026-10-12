Αλέξανδρος Ρήγας: “Έχουν γράψει μέσα μου οι αποτυχίες μου – Η επιτυχία είναι μεγάλο βαρίδι”

Ο Αλέξανδρος Ρήγας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Studio στις 3” τη Δευτέρα (12/10), όπου μίλησε για προσωπικές εμπειρίες και στιγμές που τον σημάδεψαν. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος έκανε μια αναδρομή στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τις αποτυχίες στο παρελθόν, εξηγώντας πόσο τον επηρέαζαν και πώς βίωνε ο ίδιος αυτές τις καταστάσεις.

“Αυτή τη στιγμή να τελειώσω τα θεατρικά, να τελειώσει και η ταινία, να βγει στους κινηματογράφους και μετά, αν έχουμε υγεία και αν είμαστε επιθυμητοί, κάτι θα κάνουμε. Η επιτυχία, αν την αντιληφθείς έτσι, μπορεί να είναι μεγάλο βαρίδι. Εκ φύσεως, όλα αυτά τα χρόνια πιο πολύ βάραιναν μέσα μου οι αποτυχίες παρά οι επιτυχίες. Χαιρόμουν με τις επιτυχίες, αλλά πιο πολύ έχουν γράψει μέσα μου οι αποτυχίες μου”, είπε ο Αλέξανδρος Ρήγας.

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“Το “Αμάρτημα της μητρός μου” πήγε μέτρια και διακόπηκε βίαια λόγω θεμάτων με την παραγωγή. Οι “Τρίχες” δεν είχαν πάει καλά. Όπως και στο θέατρο δεν τράβηξαν κάποιες παραστάσεις Μία διαδρομή, που είναι τόσα χρόνια, είναι νομοτελειακό ότι θα έχεις και κάποια κάμψη. Τις στιγμή που γίνεται στεναχωριέσαι και φρικάρεις και πονάς”, παραδέχθηκε ο Αλέξανδρος Ρήγας.

“Δεν πολεμιέται ο χρόνος που περνάει. Είναι αδίστακτος και ανελέητος. Δεν είναι μόνο στο μυαλό είναι και στο σώμα και στη διάθεση. Πρέπει να αντιληφθείς για να μη γίνεσαι γραφικός ότι από μία ηλικία και μετά συρρικνώνεσαι. Μικραίνει ο χώρος που καταλαμβάνεις στο σύμπαν γιατί έρχεται το νέο με μία ορμή και θέλει να πάρει χώρο σε όλα. Οφείλεις να το σεβαστείς τον ερχομό του νέου με όση σοφία έχεις”, συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Ρήγας.