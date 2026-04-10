Αλέξανδρος Κοψιάλης: Έχασε 27 κιλά σε 5 μήνες – Η ανάρτηση του

Ο γνωστός influencer και YouTuber Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει μιλήσει ανοιχτά στους θαυμαστές και τους διαδικτυακούς του φίλους για τη μάχη που δίνει τα τελευταία χρόνια με το βάρος του. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες είχε αποκαλύψει πως το σωματικό του βάρος είχε ξεπεράσει τα 120 κιλά.

Έπειτα από μια οργανωμένη προσπάθεια που περιλάμβανε άσκηση και σωστή διατροφή, ο ίδιος ανέβηκε ξανά στη ζυγαριά και μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram γνωστοποίησε πως κατάφερε να χάσει περισσότερα από 27 κιλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι στο χέρι μας πως θα εκμεταλλευτούμε την κακία του κόσμου… Επέλεξα φέτος να την μετατρέψω σε καύσιμο» έγραψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης δέχτηκε πολλά μηνύματα από χρήστες που υποστήριζαν ότι η απώλεια βάρους του οφείλεται σε ενέσιμα σκευάσματα, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως δεν έχει κάνει χρήση τέτοιων μεθόδων.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί ανοιχτά στη δύσκολη σχέση του με το φαγητό και στη μάχη που δίνει με την υπερφαγία, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025.

«Είχα συνδυάσει το φαγητό με όλα τα συναισθήματα, με τη χαρά και τη λύπη, με το άγχος, με τη χαλάρωση. Η χαρά που μου δίνει εκείνη την ώρα κρατάει δύο λεπτά και μετά πάλι το ίδιο συναίσθημα επιτρέπει. Αυτή η κίνηση του μασήματος, ήταν φτιαγμένη στο μυαλό μου ώστε να βγαίνει ένα συναίσθημα καταστροφής. Ακόμη κι αν έχω καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού, τις διαγράφω και ξανατρώω.

Έχει τύχει να σταματήσω στο περίπτερο, και να κάνω λογαριασμό 30 ευρώ – τι μπορείς να πάρεις από το περίπτερο και να κοστίζει 30 ευρώ; Βγαίνω με τον μικρό και διαλέγω παιδότοπο αναλόγως με το πού έχει την πιο νόστιμη κοτομπουκιά. Με βλέπουν στα μαγαζιά και ξέρουν τι θα παραγγείλω. Το θεωρώ ασθένεια, πολλοί λένε “αγάπα το σώμα σου, αποδέξου το”, δεν μπορώ να το αποδεχθώ, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν θέλω ούτε ένας άνθρωπος να με δει και να πιστέψει ότι αυτό το σώμα είναι υγεία» είχε εξομολογηθεί, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.