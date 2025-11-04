Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Δε μου λείπει η Σπυροπούλου από την τηλεόραση – Δεν έχει κάτι να πει»

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Αλεξάνδρα Τσόλκα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα πρόσωπα που έχουν περάσει από τη μικρή οθόνη. Η ίδια αποκάλυψε ποιοι συνάδελφοί της λείπουν από την τηλεόραση και ποιοι, αντιθέτως, δεν της λείπουν καθόλου.

Αναλυτικότερα, η Αλεξάνδρα Τσόλκα αναφέρθηκε στην τρέχουσα τηλεοπτική πραγματικότητα, εστιάζοντας στις απουσίες και τις παρουσίες που επηρεάζουν το τηλεοπτικό τοπίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου λείπει πάρα πολύ η Ρούλα Κορομηλά. Θα ήθελα με τη σοφία, το χιούμορ και την εμπειρία που έχει να την δω και όπως είναι στο σαλόνι της. Δεν είναι ανάγκη να δω show και όλα αυτά τα φοβερά πράγματα του παρελθόντος», ανέφερε αρχικά η Αλεξάνδρα Τσόλκα.

Και συνέχισε: «Μου λείπει η Ελένη Μενεγάκη, ακόμα και το να τη σχολιάζουν, τι έκανε, τι είπε, τι φόρεσε… Μου λείπουν όλα αυτά. Όλη μου τη ζωή με ρωτούσαν για τον Γιώργο Λιάγκα. Ο Γιώργος Λιάγκας μες στη συνολική αυτή αγριάδα, δεν παίζει αυτή την περίοδο».

«Χώρος υπάρχει στην τηλεόραση για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αν έχει κάτι η κοπέλα να πει. Έχει; Όχι, δεν μου λείπει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου», είπε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Τσόλκα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: