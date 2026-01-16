Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη – Η ανάρτησή της

Την οριστική επιβεβαίωση για την αλλαγή στην προσωπική της ζωή έδωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, γνωστοποιώντας τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επέλεξε την άμεση επικοινωνία με τους ακολούθους της στο Instagram για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, έπειτα από ένα διάστημα έντονης φημολογίας που περιέβαλλε τη σχέση του ζευγαριού.

Οι ενδείξεις για την κρίση στη σχέση τους είχαν γίνει ορατές εδώ και καιρό, ωστόσο η απουσία του Αλέξανδρου Λυκούδη από το πρόσφατο ταξίδι της Αλεξάνδρας στο Ντουμπάι για τον εορτασμό των γενεθλίων της, ενίσχυσε τις υποψίες ότι οι δυο τους δεν είναι πια μαζί.

Παρά το γεγονός ότι οι φήμες είχαν πυκνώσει, η ίδια κράτησε χαμηλούς τόνους μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να απαντήσει ανοιχτά μέσω ενός Q&A στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με την τρέχουσα προσωπική της κατάσταση και το αν βρίσκεται σε σχέση, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και μια δόση χιούμορ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Πολύ υγιής σχέση».

Με αυτόν τον τρόπο, έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια, και πλέον να φαίνεται να εστιάζει αποκλειστικά στην προσωπική της εξέλιξη.

