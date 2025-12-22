Άλεκ Μπάλντουιν: «Ήθελα να τελειώσω τη ζωή μου» μετά τη δεύτερη δίωξη για τον θάνατο της Χάτσινς

Ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει αποκάλυψε ο Άλεκ Μπάλντουιν, όταν για δεύτερη φορά του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας Rust το 2021. Οι εισαγγελείς τον Ιανουάριο του 2024 επανέφεραν τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμέλειας, παρότι αρχικά είχαν απορριφθεί. Τελικά η υπόθεση έκλεισε οριστικά με τις κατηγορίες σε βάρος του ηθοποιού να αποσύρονται.

Στο νέο επεισόδιο του podcast Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction εμφανίστηκε ο σταρ του Χόλιγουντ και εξομολογήθηκε ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όταν ανακοινώθηκε ότι θα του ασκηθούν εκ νέου κατηγορίες. Όπως είπε, ανησυχούσε για το πώς αυτό θα επηρέαζε την οικογένειά του. «Οι άνθρωποι για τους οποίους ανησυχούσα περισσότερο, οι άνθρωποι για τους οποίους ένιωθα τον πιο βαθύ πόνο, ήταν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου», δήλωσε ο Μπάλντουιν. «Γιατί τα παιδιά μου με έβλεπαν να κάθομαι σε μια γωνία, ξέρεις, δεν μπορούσα ούτε καν να κουνηθώ», συμπλήρωσε.

Ακολούθως, ανέφερε: «Και δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, απλώς θέλω να πω ότι αυτό ήταν πολύ οδυνηρό για τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου, τις αδελφές και τους αδελφούς μου και ούτω καθεξής, τους συναδέλφους μου. Και μπορώ να σου πω, μου έσπασε κάθε νεύρο στο σώμα μου, πνευματικά, οικονομικά… επαγγελματικά, η καριέρα μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, η υγεία μου. Δηλαδή, τι έχει κάνει στην υγεία μου. Θέλω να πω, αν σου έλεγα ποιες ήταν οι καταστάσεις της υγείας μου από τις 21 Οκτωβρίου 2021… μου έχει αφαιρέσει 10 χρόνια ζωής. Μου έχει αφαιρέσει τουλάχιστον 10 χρόνια ζωής», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην ημερομηνία του θανατηφόρου περιστατικού.

Alec Baldwin says he had suicidal thoughts after charges were filed a second time in the fatal shooting on the set of his film Rust. https://t.co/2jE1phZGKM— The Hollywood Reporter (@THR) December 22, 2025

Ο Μπάλντουιν τόνισε ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες χάρη στη σύζυγό του, τη Χιλάρια, και την οικογένειά του, αλλά όχι πριν τον κατακλύσουν κάποιες πραγματικά σκοτεινές σκέψεις. Πιο αναλυτικά, μοιράστηκε: «Όταν φτάνεις σε εκείνο το σημείο που λες: “Δεν θέλω να ξυπνήσω άλλη μια μέρα, θα φύγω” — ορκίζομαι στον Θεό, δηλαδή, το να μιλάς γι’ αυτό, και είναι κάπως απωθητικό για μένα, γιατί το να μιλάς για το να σκοτώσεις τον εαυτό σου και το να σκοτώσεις πραγματικά τον εαυτό σου είναι δύο τόσο βαθιά διαφορετικά πράγματα».

Κάθε βράδυ του πέρναγε από το μυαλό η σκέψη να βάλει τέλος στη ζωή του: «Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, αμέτρητοι άνθρωποι σκέφτονται να σκοτώσουν τον εαυτό τους και να βάλουν τέλος στη ζωή τους, και μετά πολύ λίγοι το κάνουν. Και για μένα, θυμάμαι, ξάπλωνα στο κρεβάτι και έλεγα: “Ω Θεέ μου, δεν μπορώ να ξυπνήσω άλλη μια μέρα και να είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο κάθε μέρα. Και δεν μπορώ να το κάνω”. Αλλά κάπως βρήκα την πίστη στον Θεό ώστε, ξέρεις, να μην αυτοκτονήσω αύριο. Ας περιμένουμε άλλη μια μέρα».

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός υποστήριξε πως η παραγωγή ακολούθησε τους κανονισμούς που θέτουν τα συνδικάτα του Χόλιγουντ, όμως οι εισαγγελείς στο Νέο Μεξικό «ήρθαν και είπαν: “Όχι, όχι, αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν εδώ, εμείς έχουμε τους δικούς μας κανόνες εδώ και αυτοί ισχύουν εδώ. Οπότε θα σας δικάσουμε με βάση αυτούς τους κανόνες…” Κανείς δεν ήρθε σε μένα την πρώτη εβδομάδα που χειριζόμασταν όπλα. Κανείς δεν ήρθε να μου πει κάτι διαφορετικό. Ήταν εκ των υστέρων. Όλοι οι κανόνες άλλαξαν εκ των υστέρων, και αυτό ήταν πολύ τρομακτικό για μένα. Νόμιζα ότι θα τα έβγαζαν από το μυαλό τους καθώς προχωρούσαν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εισαγγελείς του Νέου Μεξικού «ήθελαν να γράψουν τα ονόματά τους στις εφημερίδες. Αυτό ήθελαν. Και, δηλαδή, δόξα τω Θεώ για αυτή τη δικαστή που τους μάζεψε και είπε, ξέρεις, αυτό που κάνετε είναι αηδιαστικό», κατέληξε.