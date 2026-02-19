Η Αγγελική Νικολούλη αποτελεί μια σταθερή αξία στον κόσμο της ελληνικής τηλεόρασης, έχοντας ταυτίσει το όνομά της με την επιτυχία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Μέσα από την εμβληματική εκπομπή «Φως στο τούνελ», έχει καταφέρει να ρίξει φως σε σκοτεινά εγκλήματα και υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, όμως πλέον η δράση της επεκτείνεται δυναμικά και στον χώρο της μυθοπλασίας.

Το συγγραφικό της έργο, το οποίο βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, ετοιμάζεται να πάρει σάρκα και οστά στη μικρή οθόνη μέσα από μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών.

Τα βιβλία της, όπως τα «Θάνατος με χείλη κόκκινα», «Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου», «Θα γίνω σκιά σου», «Απαγωγή» και «Έρωτας φονιάς», έχουν ήδη κερδίσει ένα φανατικό αναγνωστικό κοινό και πλέον μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης για την τηλεόραση.

Η αποκάλυψη έγινε από τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μελά, ο οποίος μετέφερε το ρεπορτάζ στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, δίνοντας λεπτομέρειες για το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η σειρά θα αποτελείται από πέντε κύκλους των έξι επεισοδίων ο καθένας, με κάθε κύκλο να αντιστοιχεί σε ένα από τα βιβλία της δημοσιογράφου.

Το ενδιαφέρον εντείνεται από το γεγονός ότι πρόκειται για μια διεθνή συμπαραγωγή που στοχεύει στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, γεγονός που εξηγεί και την επιλογή Ισπανών σεναριογράφων για τη διασκευή των ιστοριών.

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό που ήθελε τον Σωτήρη Τσαφούλια στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως ο δημιουργός δεν θα μπορέσει τελικά να συμμετάσχει στο project.

Οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις και οι καθυστερήσεις στην έναρξη των γυρισμάτων οδήγησαν στην αποχώρησή του, χωρίς ωστόσο αυτό να ανακόπτει την πορεία της παραγωγής, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά γεγονότα των επόμενων ετών.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: