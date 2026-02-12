Αγγελική Νικολούλη: Έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη για την Αγγελική Νικολούλη με την παρουσιάστρια να γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος δέχτηκε μια ευχάριστη έκπληξη από την ομάδα της εκπομπής της. Οι συνεργάτες της, της ετοίμασαν ένα εορταστικό βίντεο, το οποίο ανέβηκε στα social media της εκπομπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο εμφανίζονται δύο τούρτες. Η μία με φωτογραφίες της παρουσιάστριας και η άλλη με αστυνομικό θέμα, ενώ οι συνεργάτες της της στέλνουν προσωπικές ευχές.

Λίγο μετά, όπως φαίνεται στο βίντεο, η ίδια μπαίνει στο γραφείο και αιφνιδιάζεται από την έκπληξη που της έχουν οργανώσει.

«Χρόνια πολλά Αγγελική μας!» έγραφε η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, ενώ και στο βίντεο οι συνεργάτες της έστειλαν τις πιο γλυκές ευχές τους.

Η Αγγελική Νικολούλη μετρά πάνω από 40 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας και καθηλώνει κάθε βδομάδα το τηλεοπτικό κοινό με το «Φως στο Τούνελ».