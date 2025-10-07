Αγγελική Ηλιάδη: «Όντως είδα UFO και δε θεωρώ ότι είμαι η μόνη στον κόσμο – Δεν είμαι τρελή»

Η Αγγελική Ηλιάδη επιστρέφει δυναμικά στη νυχτερινή ζωή, ετοιμάζοντας μια νέα μουσική συνεργασία με τη Θέλξη. Με αφορμή αυτή την επικείμενη σύμπραξη, η κάμερα του «Happy Day» και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σιδηρόπουλος συνάντησαν την τραγουδίστρια στα backstage της φωτογράφισης.

Στις δηλώσεις της, η τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε μόνο στα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον συνάδελφό της, Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή της για την πορεία του και τη σχέση που έχουν αναπτύξει στον χώρο.

Μεταξύ άλλων, η Αγγελική Ηλιάδη σχολίασε και το θέμα σχετικά με ένα UFO που έχει πει ότι είχε δει στο παρελθόν.

«Γνωρίζω τον Γιώργο Μαζωνάκη προσωπικά. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Επειδή έχω βρεθεί κι εγώ σε παρόμοια φάση, να μιλάνε για προσωπικά μου ζητήματα. Και είναι πολύ ψυχοφθόρο. Θέλω μόνο να βλέπω τον Γιώργο καλά, και τον βλέπω καλά», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Δέχτηκα πρόταση να υποδυθώ τη γιαγιά μου, Καίτη Γκρέυ σε σήριαλ για τη ζωή της. Μακάρι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα μου άρεσε πάρα πολύ. Όσον αφορά την υποκριτική είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ήθελα από μικρή να το κάνω. Μπορώ να το κάνω. Την ταινία για τον Στέλιο Καζαντζίδη δεν την έχω δει ακόμα. Ντρέπομαι που το λέω».

«Και τι είπανε; Ότι τρελάθηκε η Ηλιάδη; Όντως το είδα παιδιά, και δε θεωρώ ότι είμαι η μόνη στον κόσμο που έχει δει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο. Πάρα πολύς κόσμος έχει δει, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια. Παίζαμε στο δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15, δεν υπήρχαν ακόμα drone και τέτοια πράγματα. Κάτι τέτοιο θα ήταν δε μπορεί», τόνισε η τραγουδίστρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: