Άγιος Έρωτας – Πέμπτη (30/4): Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι η Χλόη είναι κόρη του εχθρού του

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας» του ALPHA, η αποκάλυψη πως η Χλόη είναι κόρη του Παύλου πέφτει σαν κεραυνός στον Λεωνίδα, πυροδοτώντας μια άγρια σύγκρουση μεταξύ τους. Μέσα σε αυτή την εκρηκτική ατμόσφαιρα, ο Λεωνίδας στριμώχνει τον Νικόλαο και απαιτεί να πάρει θέση, αναγκάζοντάς τον να διαλέξει οριστικά στρατόπεδο στον πόλεμο που μόλις ξέσπασε.

Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι η Χλόη είναι κόρη του Παύλου, συγκρούεται μαζί της και απαιτεί από τον Νικόλαο να διαλέξει πλευρά. Την ίδια στιγμή ο πατήρ Ιάκωβος προειδοποιεί τον Νικόλαο πως αν συγκληθεί δεύτερη φορά Σύνοδος για θέμα του, κινδυνεύει με απόσχιση και δημόσια διαπόμπευση.

Στη χωροφυλακή, ο Νικηφόρος ανακρίνει τον Σωτήρη, έχοντας ενδείξεις πως κάτι κρύβει για τη νύχτα της εξαφάνισης της Δέσποινας, ενώ η ανησυχία του κορυφώνεται όταν η Άννα τον καλεί για την επιπλοκή στην εγκυμοσύνη της.

Ο Παύλος, υποψιασμένος πως ο Βαζούρας έχει μιλήσει στον Νικηφόρο εναντίον του, δίνει εντολή στον Τάσο να «επιληφθεί του θέματος» και να τον βγάλει απ’ τη μέση.

Την ίδια στιγμή, η Θάλεια με τον Κυριάκο, τη Χριστίνα και τον Αντρέα αποφασίζουν να ενωθούν και να απαντήσουν στον «πόλεμο» που άνοιξε ο Μαρκόπουλος…

