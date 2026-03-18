Αγγελική Ηλιάδη για Σάββα Γκέντσογλου: «Έχει επαφές με τον γιο μας, όχι όμως όσο θα έπρεπε»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό OK!, η Αγγελική Ηλιάδη προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις για τη ζωή και την καθημερινότητά της. Μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της, Σάββα Γκέντσογλου.

Με τον Σάββα Γκέντσογλου δεν παντρευτήκατε και έχετε χωρίσει αρκετά χρόνια πια. Έχει επαφές με τον γιο σας;

Υπάρχουν επαφές, όχι όμως όσο θα έπρεπε, θα ήθελα και θέλει και ο μικρός. Αλλά είναι δική του απόφαση, αν θέλει να βλέπει το παιδί μια-δυο φορές τον χρόνο ή καθημερινά. Ζει στην Καβάλα και ήταν επιλογή του. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Έχω την αίσθηση ότι στη διάρκεια των χρόνων η προσωπική σου ζωή συχνά έχει επισκιάσει την επαγγελματική σου διαδρομή.

Μόνο σε μένα το είδες αυτό; Στην τηλεόραση βλέπεις να μην ασχολούνται με την προσωπική ζωή των άλλων; Σε μια συνέντευξή μου θα πω τα πάντα για τη δουλειά μου. Αλλά παίζει μόνο ό,τι αφορά τα προσωπικά. Έχω αποφασίσει πλέον ότι και να είμαι με έναν άνθρωπο δεν θα το πω.

Στην τελική ποιον ενδιαφέρει αν είμαι ή δεν είμαι με κάποιον; Κανέναν. Αν κάποια στιγμή φάνηκε η προσωπική μου σχέση με έναν άνθρωπο, δεν ήταν κάτι που το «έσπρωξα» ποτέ εγώ στα κανάλια. Απλώς ζούσα ελεύθερα, δεν κρυβόμουν.

Τι ρόλο έπαιξε ο έρωτας στη ζωή σου;

Καταστροφικό. Ποτέ δεν πήρα ως γυναίκα αυτά που έδωσα. Θα μου πεις, δίνεις και δεν περιμένεις να πάρεις. Επειδή έκανα τα παιδιά μου, πάντα έβαζα τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα. Δεν έκανα επιπόλαιες σχέσεις στη ζωή μου.

Είχα δύο σοβαρές σχέσεις, από τις οποίες έγινα μητέρα. Όσον αφορά την ολοκληρωμένη εικόνα που είχα για την οικογένεια και αυτά που ήθελα κυρίως για τα παιδιά μου, δεν τα πήρα ποτέ. Δεν θα πω ότι δεν αγαπήθηκα στη ζωή μου, αλλά δεν μου λέει και κάτι αυτό. Οι πράξεις έχουν για μένα μεγαλύτερη σημασία. Τα μεγάλα λόγια δεν μου λένε κάτι.

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της Αγγελικής Ηλιάδη και του Σάββα Γκέντσογλου ξεκίνησε το 2013 ως ένα από τα πιο προβεβλημένα ειδύλλια της ελληνικής showbiz, με αποκορύφωμα τη γέννηση του γιου τους, Βασίλη, το 2014.

Παρά τον μεγάλο τους έρωτα, η σχέση τους δοκιμάστηκε έντονα από την απόσταση λόγω των ποδοσφαιρικών υποχρεώσεων του Σάββα στο εξωτερικό και από φήμες για κρίσεις, οδηγώντας τελικά στον οριστικό χωρισμό τους το 2018.