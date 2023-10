Μέρος από το τραγούδι της Melissa Mantzoukis το οποίο δεν κατάφερε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision «αποκαλύφθηκε» στο Χ (πρώην Twitter).

Συγκεκριμένα το τραγούδι με τον τίτλο «Liar» δεν κατάφερε να πείσει την κριτική επιτροπή της ΕΡΤ αν και στην επιτροπή κοινού είχε σαρώσει και όλα έδειχναν πως εκείνο θα έπαιρνε το πολυπόθητο εισιτήριο.

The way Melissa Mantzoukis was about to serve us with the absolute bop, but Greece went for a boy making noise is…. interesting



Was always telling you how "Liar" was the deserved song for Greece in 2023👀 pic.twitter.com/z0HxZxWeV1