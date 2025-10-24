Υδρογονάνθρακες: Αρχίζουν οι έρευνες στα “οικόπεδα” νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου – Έπεσαν οι υπόγραφές για Chevron – Helleniq Energy

Σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε την απόφαση με την οποία ορίζεται η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy ως προτιμητέος επενδυτής για έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο διεθνής διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τον περασμένο Απρίλιο η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) αφορούσε στην παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών για τις έρευνες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και τις διαπραγματεύσεις με τον operator του σχήματος, τον πολυεθνικό κολοσσό Chevron και εισηγήθηκε στον Σταύρο Παπασταύρου την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού αναγορεύοντας ως «Επιλεγείς Αιτών» την κοινοπραξία «Chevron Greece Holdings – Helleniq Upstream».

Υπενθυμίζεται πως το παραπάνω επενδυτικό σχήμα ήταν το μόνο που συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό. Η Chevron εκδήλωσε το πρώτο δίμηνο του 2025 το ενδιαφέρον της για τα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Με την υπουργική απόφαση γίνεται ακόμα ένα βήμα για την τελική φάση πριν από την υπογραφή της σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, σε μία θαλάσσια ζώνη που θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης, όπως έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ο κ. Παπασταύρου.

Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατόπιν θετικής εισήγησης θα ακολουθήσει η υπογραφή των Συμβάσεων Μίσθωσης από τις εταιρείες και την ΕΔΕΥΕΠ, η έγκρισή τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν η κύρωσή τους από τη βουλή.

Η κύρωση των συμβάσεων θα αποτελέσει το τελικό βήμα πριν από την έναρξη των σεισμικών ερευνών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός του 2026, ανάλογα και με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Σημειώνεται πως η περιοχή Νότια της Κρήτης βρίσκεται σε βαθιά ύδατα της ελληνικής ΑΟΖ, νότια του νησιού, και θεωρείται μία από τις πλέον ελπιδοφόρες για την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι γεωλογικές δομές της εμφανίζουν ομοιότητες με πεδία της Ανατολικής Μεσογείου, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αποθέματα, όπως τα κοιτάσματα Zohr (Αίγυπτος) και Leviathan (Ισραήλ).