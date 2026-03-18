Wall Street: Έκλεισε με πτώση

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Wall Street, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, και εν μέσω ανησυχίας σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 768,11 μονάδων (–1,63%), στις 46.225,15 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 327,10 μονάδων (–1,46%), στις 22.152,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 91,39 μονάδων (–1,36%), στις 6.624,70 μονάδες.