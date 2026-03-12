Wall Street: Έκλεισε με πτώση το χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Wall Street με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έχει πυροδοτήσει άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 739,42 μονάδων (–1,56%), στις 46.677,85 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 404,15 μονάδων (–1,78%), στις 22.311,97 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 103,18 μονάδων (–1,52%), στις 6.672,62 μονάδες.