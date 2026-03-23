“Βουλιάζουν” τα χρηματιστήρια λόγω Μέσης Ανατολής – Μεγάλες απώλειες σε Ευρώπη και Αθήνα

Απώλειες άνω του 3% καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφουν και οι ευρωπαϊκές αγορές.

Το κλίμα στην αγορά είναι αρνητικό, και η πτώση του Γενικού Δείκτη κάτω από τις 2.100 μονάδες επιβαρύνει την ψυχολογία. Ο φόβος για διεύρυνση των παρενεργειών της πετρελαϊκής κρίσης όσο μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δίνει προβάδισμα στις ρευστοποιήσεις.

Οι απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη ξεπερνούν το 2,5% (-2,62% 11.05 ώρα Ελλάδας) ενώ ο δείκτης των blue chips δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των 5.100 μονάδων καταγράφοντας απώλειες που ξεπερνούν το 2%.

Αρνητικό είναι το κλίμα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον δείκτη να φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου εν μέσω της της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που δεν εμφανίζει καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης, επιβαρύνει το κλίμα στα ταμπλό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,54% στις 564,43 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 1,36%, ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 1,81% και ο γαλλικός CAC 1,50%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο μειώνεται κατά 1,75% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 2,07%.