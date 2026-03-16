Θεσσαλονίκη: Στις 20-21 Μαρτίου οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr

Τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους εκπροσώπους 45 εταιρειών και οργανισμών, αλλά και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας, θα έχουν όσες και όσοι συμμετάσχουν στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr, του μεγαλύτερου θεσμού για την απασχόληση στην Ελλάδα, που φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη στις 20 και 21 Μαρτίου.

Η εκδήλωση, που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Περιπτέρου 6 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΣΚΘ), διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την περσινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 21.000 συνεντεύξεις εργασίας, με τη συμμετοχή πάνω από 2.300 υποψηφίων και περισσότερων από 40 εταιρειών, «επιβεβαιώνοντας», σύμφωνα με τους διοργανωτές, «τον ουσιαστικό ρόλο της διοργάνωσης ως πλατφόρμας άμεσης διασύνδεσης εργοδοτών και υποψηφίων». Η διοργάνωση αποτελεί σημείο συνάντησης για επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό και για επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελίξουν την καριέρα τους.

Οι Ημέρες Καριέρας επενδύουν -σύμφωνα με τους διοργανωτές- και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα workshops (εργαστήρια) και ομιλίες από επαγγελματίες της αγοράς, όπου θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις στο recruitment (διαδικασία προσλήψεων), οι εργασιακές προκλήσεις και οι ευκαιρίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, καθώς και πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη hard και soft skills (τυπικά επαγγελματικά προσόντα και οριζόντες δεξιότητες). Η είσοδος και η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα και σημαντική δυναμική στην αγορά εργασίας. Για το kariera.gr αποτελεί μια περιοχή στην οποία επενδύουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια και η ανταπόκριση της τοπικής αγοράς επιβεβαιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τις επιχειρήσεις της πόλης. Οι φετινές Ημέρες Καριέρας Θεσσαλονίκης έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν πάνω από 45 εταιρείες, σε κλάδους όπως λιανική πώληση, βιομηχανία, τρόφιμα και ποτά, ενέργεια και τεχνολογία, κάτι που αποτυπώνει τη δυναμική της περιοχής αλλά και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στο kariera.gr για τη σύνδεσή τους με το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητούν» υπογράμμισε ο Managing Director του kariera.gr, Γιώργος Λαμπούσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το booth του Mediterranean College, χορηγού εκπαίδευσης των Ημερών Καριέρας Θεσσαλονίκης 2026 και να ενημερωθούν για την υποτροφία που προσφέρει το κολλέγιο σε συνεργασία με το kariera.gr, κατόπιν κλήρωσης.