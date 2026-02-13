Θεσσαλονίκη: 150 επιχειρήσεις με 4.000 “ανοιχτές” θέσεις στις “Ημέρες Καριέρας” της ΔΥΠΑ

Με περισσότερες από 4.000 νέες θέσεις εργασίας «στο τραπέζι» και τη συμμετοχή 150 επιχειρήσεων, άνοιξε τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη η 52η Ημέρα Καριέρας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μετατρέποντας για δύο ημέρες το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, εντός της ΔΕΘ, σε σημείο άμεσης συνάντησης εργοδοτών και υποψηφίων.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από σήμερα και κατά τις ώρες από τις 10:00 έως τις 18:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και κάποιος μπορεί να συμμετάσχει είτε έχει κάνει εγγραφή για συμμετοχή, είτε όχι.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, Βασίλης Γεωργιάδης, επισήμανε ότι ο θεσμός έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με τους πολίτες. «Οι Ημέρες Καριέρας δεν είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα. Δεν μιλάμε για επιδοτούμενες θέσεις, αλλά για πραγματικές θέσεις εργασίας που αναζητούν οι επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος, φέρνοντας σε άμεση επαφή εργοδότες και υποψηφίους και επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία πρόσληψης», επισήμανε εμφατικά.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ξεκίνησε να υλοποιείται ο θεσμός των Ημερών Καριέρας, τα στοιχεία καταγράφουν τη δυναμική και την απήχησή του σε όλη τη χώρα.

Στις διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 20 πόλεις, συμμετείχαν περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις, ενώ οι πολίτες που έδωσαν το «παρών» ξεπερνούν πλέον τις 100.000. Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας άγγιξαν τις 95.000, αποτυπώνοντας το εύρος της κινητοποίησης της αγοράς.

Το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, όπως επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης, είναι ότι περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι έχουν ήδη βρει την επαγγελματική τους στέγη μέσω των Ημερών Καριέρας, μετατρέποντας τον θεσμό σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία άμεσης σύζευξης εργασίας στη χώρα.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα διοργάνωση που γίνεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε από οι 4.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας: από αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, από τεχνικά και εργατικά επαγγέλματα έως εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων.

«Αφορά ανέργους που αναζητούν εργασία, αλλά και εργαζόμενους που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική στέγη ή να κάνουν στροφή στην καριέρα τους. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός πέραν των νόμιμων προϋποθέσεων. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι, είτε έχουν εμπειρία είτε όχι», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η βασική καινοτομία του θεσμού, όπως ανέφερε είναι η άμεση, πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται με το βιογραφικό τους, συνομιλούν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων και σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, περιορίζεται δραστικά ο χρόνος που απαιτεί η παραδοσιακή διαδικασία αγγελιών, συγκέντρωσης και διαλογής βιογραφικών, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες άμεσης συμφωνίας.

Παράλληλα, όπως τόνισε, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ βρίσκονται στον χώρο, παρέχοντας ενημέρωση για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που στηρίζουν την απασχόληση και τη διασύνδεση επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η επιλογή των πόλεων όπου διοργανώνονται οι Ημέρες Καριέρας δεν γίνεται τυχαία. «Πηγαίνουμε στοχευμένα, με βάση στοιχεία και έρευνες που δείχνουν πού υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και κενά στην αγορά εργασίας. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην κάλυψή τους», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης του θεσμού, καθώς η αποδοχή από επιχειρήσεις και πολίτες παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Με 10 έως 12 διοργανώσεις ετησίως σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, οι Ημέρες Καριέρας εξελίσσονται σε έναν σταθερό μηχανισμό άμεσης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η 52η στάση στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι ο θεσμός δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης και στήριξης της αναπτυξιακής δυναμικής των τοπικών οικονομιών.