Θεοφάνια: Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν την Τρίτη 6/1

Προ των πυλών είναι τα Θεοφάνια που πέφτουν την Τρίτη 6/1 και για τους περισσότερους είναι αργία. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που εργάζονται τη συγκεκριμένη ημέρα.

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν τη συγκεκριμένη ημέρα, η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) παρέχουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν: Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταβάλλεται, χωρίς κάποια προσαύξηση, το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.