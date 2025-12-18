ΓΣΕΕ: Πώς αμείβεται η εργασία τις αργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς καθορίζονται ως υποχρεωτικές αργίες σύμφωνα με διάφορες νομικές διατάξεις, όπως το άρθρο 2 του ΝΔ 3755/1957, το άρθρο 4 του ΒΔ 748/1966, το άρθρο 42 του Ν. 4554/2018, το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021 και τα άρθρα 203 και 219 του ΠΔ 62/2025.

Οι ημέρες αργίας περιλαμβάνουν την 25η Δεκεμβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων, η οποία φέτος πέφτει Πέμπτη, καθώς και την 26η Δεκεμβρίου, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, η οποία φέτος συμπίπτει με την Παρασκευή.

Επίσης αργία είναι και η 1η Ιανουαρίου, η ημέρα της Πρωτοχρονιάς, η οποία πέφτει Πέμπτη φέτος, καθώς και η 6η Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανείων, που πέφτει Τρίτη.

Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

Αμοιβή ημερών υποχρεωτικής αργίας

Οι κλειστές επιχειρήσεις

Σχετικά με τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

Σε όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, χωρίς κάποια προσαύξηση, καταβάλλεται το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό, δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Εάν κατ’ εξαίρεση για κάποιο λόγο οι επιχειρήσεις που αργούν τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, τότε οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν:

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σημειώνεται ότι η εργασία άνω των 5 ωρών σε ημέρα Κυριακή υπάρχει υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) διάρκειας 24 ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες, και οι οποίοι έχουν ρεπό σε κάποια από τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα εργασίας ή το κυκλικό σύστημα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, δεν έχουν δικαίωμα σε επιπλέον ημέρα ανάπαυσης. Ωστόσο, αν εργαστούν κατά τις αργίες, δικαιούνται, εκτός από την κανονική αμοιβή, να λάβουν και αναπληρωματική ανάπαυση σε μια εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

Επισημαίνεται ότι εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά τις παραπάνω ημέρες αργίας είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.