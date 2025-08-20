Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ – Πότε αναμένεται να καταβληθεί

Οικονομική ενίσχυση θα λαμβάνουν πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε χρόνο.

Η ενίσχυση θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών με εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ αν είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι, σύμφωνα με Τα Νέα, είναι και ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα. Οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 409,13 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2025 και θα προστεθούν σε αυτό τα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι συνολικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε 1.157.551 συνταξιούχους (62% των άνω των 65), 248.823 άτομα με αναπηρία και 34.357 ανασφάλιστους ηλικιωμένους.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης: