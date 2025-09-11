Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Ίδια παραμένει η ημερομηνία καταβολής συντάξεων και για τον μήνα Οκτώβριο μετά από απόφαση του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επικουρικές συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2025 να πληρωθούν ταυτόχρονα με τις κύριες συντάξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

Από τον ΟΑΕΕ η καταβολή θα γίνει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Από τον ΟΓΑ θη καταβολή θα γίνει Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

θη καταβολή θα γίνει Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβληθούν την Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Για τους μισθωτούς

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις πληρωμές την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβάλλουν τις πληρωμές την Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβληθούν την Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025