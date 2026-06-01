Ποσειδώνια 2026: Η παγκόσμια ναυτιλία δίνει ραντεβού στην Αθήνα

Με ένα ηχηρό μήνυμα από την καρδιά της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κοινότητας, την Νέα Υόρκη, ξεκινούν σήμερα το απόγευμα τα «Ποσειδώνια 2026», στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Ο NASDAQ, ένα από τα κορυφαία χρηματιστηριακά ιδρύματα διεθνώς, χαιρέτισε τη διοργάνωση μέσω του εμβληματικού NASDAQ Tower στην Times Square της Νέας Υόρκης, προβάλλοντας το μήνυμα: «Ο NASDAQ Χαιρετίζει τα Ποσειδώνια 2026 & Εύχεται σε Όλους τους Συμμετέχοντες Καλή Επιτυχία!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προβολή στο κέντρο του παγκόσμιου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη αναγνώριση της διεθνούς εμβέλειας των Ποσειδωνίων και της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς αγορές. Άλλωστε, δεκάδες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διατηρούν παρουσία στις χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σήμερα ανοίγουν οι πύλες της έκθεσης στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, πλάι στον διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου χιλιάδες στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, επιχειρηματίες και επενδυτές, θα συναντηθούν, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.