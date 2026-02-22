Στις αρχές Μαρτίου τα “ραβασάκια” από τον ΕΝΦΙΑ για 7 εκατ. ιδιοκτήτες

Στα 2,3 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ που αναμένεται να πληρώσουν σχεδόν 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, με τα εκκαθαριστικά να αναμένεται να αναρτηθούν στις Αρχές Μαρτίου.

Η αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα εκτείνονται έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2027.

Ενόψει της ανάρτησης των νέων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού, οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο Περιουσιολόγιο. Η ακρίβεια στις καταχωρίσεις είναι καθοριστική, καθώς ακόμη και μικρές παραλείψεις ή σφάλματα μπορούν να επιφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο τελικό ποσό. Εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί οριστικές δηλώσεις και εντοπιστούν λάθη, η διόρθωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, με την κατάθεση τροποποιητικής δήλωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν στο εκκαθαριστικό εμφανίζεται ένδειξη ότι ο φόρος υπολογίστηκε βάσει ανεπαρκών στοιχείων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αποτελεί απαραίτητη ενέργεια για την ορθή επανεκκαθάριση.

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ αναμένεται ελαφρύτερος για περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενους. Ωφελημένοι θα είναι όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών κινδύνων, τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μικρή ακίνητη περιουσία, καθώς και οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Για αυτή την κατηγορία προβλέπεται μείωση κατά 50% για το 2026 και πλήρης απαλλαγή από το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Επιπλέον, περίπου 400.000 φορολογούμενοι θα δουν εκπτώσεις 10%–20% λόγω ασφάλισης των ακινήτων τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Παράλληλα, σχεδόν 900.000 ιδιοκτήτες θα επωφεληθούν από μειώσεις έως 50% ή ακόμη και από πλήρη απαλλαγή, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ΑΑΔΕ βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, έχοντας ενημερώσει για προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εφαρμογής Ε9 για το 2026 από τις 19 Φεβρουαρίου και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης των πράξεων και την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων.