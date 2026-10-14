Στα 98 εκατ. ευρώ το κόστος των νέων μέτρων για τα καύσιμα

«Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Τα παραπάνω αναφέρει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις αναφορικά με τις παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων που ανακοινώθηκαν νωρίτερα και προσθέτει:

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«Με τα νέα μέτρα, αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες. Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία, έως 31 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες.

Στη μείωση αυτή έρχεται να προστεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα διυλιστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ.

Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση, 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για κάθε λίτρο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και, συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμώμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.

Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα.

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Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς δήλωσε:

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«Η επιδότηση στην αντλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και την ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι, επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη.

Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, λοιπόν, τα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν και το Fuel Pass, να θυμίσω, η επιδότηση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η επιδότηση λιπασμάτων, ακτοπλοϊκών κ.λπ.

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Και 541 εκατομμύρια είναι η μόνιμη αύξηση ενίσχυσης συνταξιούχων, που θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου, και της διεύρυνσης επιστροφής ενοικίου. Περνώντας πιο αναλυτικά στο επίδομα θέρμανσης, αυξάνεται για όλη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 εκτάκτως το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, με κόστος 173 εκατομμύρια.

Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα, όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κ.λπ. Το κόστος αύξησης κατά 30%, βάσει των περσινών στοιχείων, εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί από τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τη φετινή χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 100-1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των τέκνων.

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Το ανώτατο ποσό μετά την αύξηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, καθώς αυτή η παρέμβαση στοχεύει να ενισχύσει τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ υλοποιείται σε συνδυασμό με την οριζόντια παρέμβαση στο δίκτυο που μόλις αναφέραμε, των 40 λεπτών. Υπολογίστε ότι πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα καταναλώνουν περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιλέξιμα, με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης, είναι περίπου το 60%, περίπου 750 χιλιάδες νοικοκυριά.

Από αυτά, το επίδομα θέρμανσης αιτήθηκαν και έλαβαν πέρυσι 696.341 για το πετρέλαιο ειδικά και 603.000 το 2025-2026. Η αύξηση είναι οριζόντια κατά 30% σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση. Πρακτικά, ένα νοικοκυριό, να το πω έτσι, που θα δικαιούνταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ.

Ένα νοικοκυριό που θα λάμβανε επίδομα 800 ευρώ θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή, που ανέρχεται περίπου στο 60% του ποσού, αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή, που ανέρχεται στο 60% του συνολικού ποσού που έλαβε ο δικαιούχος πέρυσι, θα λάβει επίσης προσαύξηση κατά 30%.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος τόνισε:

«Όπως γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, διανύουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, όπου βλέπουμε την πίεση στην αγορά του πετρελαίου, του ντίζελ, της βενζίνης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι πάρα πολύ έντονη σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έχει σημαντικά αναχώματα. Έχουμε μία στροφή στις ΑΠΕ, η οποία μας έχει θωρακίσει από τις ανατιμήσεις στην τιμή του ρεύματος, και βλέπουμε τη χώρα μας να διατηρεί αρκετές μέρες τιμή χαμηλότερη και μερικές φορές σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση τιμή χονδρικής στην Ευρώπη.

Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες στην αγορά των καυσίμων είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αύξηση στην τιμή του ντίζελ και στην τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι ανάλογη με την αύξηση που έχουμε δει στον μέσο όρο της Ευρώπης. ‘Αρα, το μείγμα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει εμείς έχει οδηγήσει σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, όπως έχουμε δει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Και φυσικά, η νέα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει τη μεγάλη ανησυχία που έχει ο κόσμος, που είναι ο χειμώνας που έρχεται και οι ανάγκες για θέρμανση. Όπως είπε και ο υφυπουργός Οικονομικών, τα σημερινά μέτρα προστίθενται σε μια σειρά από μέτρα που έχουμε πάρει τους τελευταίους μήνες για να προστατεύσουμε την κοινωνία από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».