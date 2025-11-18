“Σπίτι μου 2”: Ποιες αλλαγές έρχονται – Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και ποιοι θα ωφεληθούν

Παράταση για τις 31 Μαΐου 2026 πήρε η προθεσμία για την υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου II, έναντι αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2025, με τον αριθμό των δικαιούχων που μπορούν να αποκτήσουν κατοικία μέσω του προγράμματος, να αυξάνονται.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, μετατίθεται και η τελική ημερομηνία εκταμίευσης, από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 31 Αυγούστου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στις επόμενες μέρες θα εκδοθεί ΚΥΑ η οποία θα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης απορρόφηση του προγράμματος, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.

Τα νέα κριτήρια διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, το ελάχιστο όριο εισοδήματος είναι 10.000 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, για τον άγαμο αυξάνεται το ετήσιο εισόδημα στα 25.000 από 20.000 ευρώ.

Στους έγγαμους πλέον από τις 28.000 ευρώ αυξάνεται στα 35.000 ευρώ ενώ αυξάνεται για κάθε παιδί από 4.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια που έχει τώρα εισοδηματικό κριτήριο 36.000 ευρώ, πλέον αυτό πηγαίνει στις 45.000 ευρώ. Στις μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ.

Τα νέα κριτήρια

Συγκεκριμένα, τα όρια, μετά τις αλλαγές, θα διαμορφωθούν σε:

25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα) για άγαμο / διαζευγμένο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί/ακυρωθεί χωρίς τέκνα.

35.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί (από 28.000 + 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο) για έγγαμο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης.

39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ έως τώρα) για μονογονεϊκές οικογένειες/ διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί/ακυρωθεί, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Μέχρι στιγμής έχει καλυφθεί το 65,49% του συνολικού προϋπολογισμού με την υπαγωγή περισσότερων από 11.000 πολιτών για δάνεια αξίας 1,3 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» διευκολύνει την απόκτηση στέγης σε 20.000 δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα:

απευθύνεται σε άτομα ή ζευγάρια ηλικίας από 25 έως 50 ετών

αφορά ακίνητα που έχουν αξία συμβολαίου έως 250.000 ευρώ, έως 150 τετραγωνικά μέτρα και κατασκευής έως και το 2007.

καλύπτει τη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου ύψους έως 190.000 ευρώ η διάρκειά του θα είναι από 3 έως 30 έτη.

το 50% του δανείου είναι άτοκο με χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το υπόλοιπο 50% έντοκο μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Στην περίπτωση τρίτεκνων το άτοκο δάνειο αφορά το 75% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το 25% έντοκο τραπεζικό δάνειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε ένα μόνο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα έχουν μόνο όσοι υπέβαλαν αρχικά αίτηση σε πιστωτικό ίδρυμα, η οποία απορρίφθηκε κατά την πιστοληπτική αξιολόγησή της ή όσοι δεν έχουν λάβει απάντηση εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησής τους.

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση, το πιστωτικό ίδρυμα αποφασίζει την έκδοση ή μη της προέγκρισης του δανείου και των όρων χορήγησής του. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν λάβει προέγκριση εντός του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών ή η αίτησή του απορριφθεί, μπορεί να υποβάλει αίτηση σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Η προέγκριση ισχύει για τουλάχιστον 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντός της διάρκειας ισχύος της προέγκρισης, ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το ύψος του δανείου που θα λάβει, βάσει του ακινήτου που προτίθεται να αγοράσει και του συμφωνημένου τιμήματος αγοράς του, προσκομίζοντας παράλληλα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τον αναγκαίο έλεγχο.

Εάν από τον έλεγχο προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του δανείου, ενημερώνεται ο δικαιούχος να προβεί στη σύναψη του οριστικού συμβολαίου αγοράς του ακινήτου. Κατόπιν της σύναψης του οριστικού συμβολαίου αγοράς, το πιστωτικό ίδρυμα συνάπτει τη σύμβαση δανεισμού.